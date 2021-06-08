МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Открытие мировых экономик стало настоящим испытанием для доллара США, но пространство для его снижения не безгранично. Капиталисты всех стран, объединяйтесь. Удастся ли обвалить доллар?

Индекс доллара WSJ, отражающий стоимость доллара против корзины других валют, падал почти безостановочно с начала апреля. В течение последних семи дней же он стабилизировался, несмотря на то, что опубликованные в пятницу данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США оказались слабее, чем ожидали экономисты.

Возможно, непопулярность доллара подходит к концу. Если это на самом деле так, то некоторые рынки могут лишиться сильного импульса к росту, так как динамика цен на деноминированные в долларах активы обычно компенсирует изменения валютных курсов. С начала пандемии цены на сырьевые товары в долларовом выражении выросли на 32%, тогда как в евро они повысились лишь на 17%. Динамика доллара стала одной из важных причин роста цен на нефть.

В прошлом году отказ от риска спровоцировал рост индекса доллара WSJ на 8% по сравнению с началом 2020 года. По мере осуществления налогово-бюджетных и денежно-кредитных мер стимулирования в условиях пандемии паника затихала. К ноябрю индекс доллара утратил все завоеванные ранее позиции, но доллар продолжил падать.

Ожидание синхронного восстановления мировой экономики обычно оказывают поддержку акциям, которые торгуются по низким относительно прибыли ценам, а значит, предпочтение отдается иностранным активам. Европейские активы в 2021 году торгуются лучше, чем активы США.

Другая причина низкой популярности активов США среди мировых инвесторов кроется в том, что разница между процентными ставками в США и за рубежом уменьшилась во время пандемии. Экономика США, как ожидается, будет восстанавливаться быстрее, чем раньше, но это не приведет к повышению ставок, так как ФРС намерена нажать на тормоз только после того, как рост индекса потребительских цен (CPI) превысит 2%. В котировки фондового рынка по-прежнему заложены ожидания повышения ставок по сравнению с другими странами мира, но лишь в "номинальном" выражении. С учетом коррекции на инфляцию разница оказывается незначительной. Кризис уже близко: чьи деньги "съест" инфляция

Она немного выросла за последние четыре недели, вероятно, достигнув минимума. Позитивные последствия восстановления экономической активности для стоимости заимствования за рубежом, по всей видимости, уже учтены в котировках рынка деривативов. В последние годы ЕЦБ и Банк Англии опасались начинать ужесточение политики до того, как это сделает ФРС. Инфляционные ожидания на рынке казначейских облигаций могут быть слишком завышенными, так как некоторые инвесторы пытаются застраховаться от самых негативных сценариев.

Также неясно, на доходность каких облигаций инвесторам стоит ориентироваться с точки зрения "процентной ставки". Скорректированные на инфляцию считаются более точными, но исследование Адама Коула из RBC Capital Markets свидетельствует о том, что обычные государственные ценные бумаги с коротким сроком погашения часто больше коррелируют с обменными курсами в богатых странах. И это не лишено смысла: инфляцию легче понять и определить, когда все цены сильно растут, как это было в 1970-х или же происходит в развивающихся странах, но в большинстве случаев индекс CPI является неточным инструментом коррекции "реальной" прибыли, которую получают инвесторы.

Как ожидается, темпы роста экономики США будут опережать темпы роста других стран в обозримом будущем, и инвесторы рано или поздно увеличат прибыль вне зависимости от того, произойдет ли повышение ставок или нет. За весомыми причинами ослабления доллара им не следует терять из вида факторы, свидетельствующие в пользу его роста.

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