МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Курс евро к доллару несколько снижается во вторник вечером, инвесторы обращают внимание на слабую макростатистику по Германии, а также продолжают ожидать заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть остаются в "красной" зоне

По состоянию на 17.41 мск курс евро снижался до 1,2187 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2189 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 109,46 с уровня прошлого закрытия в 109,24 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,16%, до 90,09 пункта.

Стоимость евро к доллару сдерживает слабая макростатистика из Германии. Так, промпроизводство в стране в апреле снизилось на 1% в месячном выражении, хотя ожидался рост на 0,5%. При этом индекс доверия инвесторов к экономике Германии в июне снизился до 79,8 пункта с 84,4 пункта в мае, сообщил Цента исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW). Прогноз составлял 86 пунктов.

Инвесторы также обращают внимание на статистику по ВВП еврозоны в первом квартале. Ранее европейское статистическое агентство Евростат улучшило оценку падения ВВП еврозоны в первом квартале до 1,3% в годовом выражении, первая и вторая оценки предполагали снижение на 1,8%.

Важным событием для рынков остается заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое запланировано на четверг, 10 июня. Аналитики не ожидают изменения параметров монетарной политики центробанка.

При этом "если ЕЦБ сделает достаточно, чтобы убедить рынки в том, что у него есть необходимые инструменты для достижения целевого уровня инфляции и готовность их использовать", то евро в ответ должно ослабнуть, считают аналитики BofA, которых цитирует газета Wall Street Journal.