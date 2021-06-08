МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Курс рубля во вторник вечером уверенно растет, прибавляя к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.58 мск снижается на 40 копеек, до 72,41 рубля, курс евро — на 51 копейку, до 88,27 рубля, следует из данных Московской биржи.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent ближе к вечеру перешел к росту и в настоящее время повышается на 0,24% — до 71,66 доллара за баррель. Всемирный банк прогнозирует устойчивое восстановление экономики России

СИЛА РУБЛЯ

Российская валюта в начале торговой сессии снижалась на негативном внешнем фоне вплоть до 72,9 рубля за доллар, однако быстро восстановилась благодаря улучшению ситуации на мировых рынках.

Развивающиеся валюты демонстрируют нисходящую динамику из-за планомерного восстановления доллара. Тем не менее, рубль нашел в себе силы развить восходящее движение, несмотря на слабость нефти и развивающихся валют.

"Глобальные площадки поначалу росли, но вскоре стали сдавать позиции. Нефть с открытия вторника устремилась вниз. Давление на рынки оказали данные о падении ВВП Японии в первом квартале, хотя оно оказалось не столь сильным, как прогнозировалось. Кроме того, объем промышленного производства в Германии неожиданно снизился. Однако днем вышла более позитивная статистика по экономике ЕС, что способствовало улучшению внешнего фона", — говорит эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

На стороне рубля в данный момент выступают все еще высокие цены на нефть и снижение геополитической премии за риск на российском рынке в ожидании встречи президентов США и РФ. Однако помимо этого на практике российская валюта, похоже, получает мощную поддержку в виде крупных продаж валюты отдельными экспортерами в рамках их подготовки к дивидендным выплатам в рублях, говорит начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

В части высоких цен на энергоносители оптимизм участников рынка поддерживается не только продолжающимся циклом роста цен, но и разочарованием в сделке между Ираном и США, успех которой мог бы принести на рынок существенный объем нефти, считает управляющий активами УК "Регион эссет менеджмент" Алексей Скабалланович. Центробанк пока не видит рисков отключения России от SWIFT

Кроме того, последние данные по инфляции в России, которая превысила 6% в годовом выражении, оказались существенно выше ожиданий рынка. "Эти данные сдвигают прогноз рынка по изменению ставки ЦБ РФ в область 5,5% уже на заседании в пятницу", — говорит Скабалланович.

ПРОГНОЗ

Не исключено, что российская валюта сможет обновить в ближайшее время годовой максимум, однако факторы в виде нефти и геополитики носят неустойчивый характер, а выплаты дивидендов впоследствии могут стать фактором давления на рубль, когда начнется обратная конвертация в валюту для владельцев депозитарных расписок, считает Кравченко.

Доллар пробивает ключевой уровень 72,5 рубля, что увеличивает вероятность продолжения активного снижения с промежуточной целью в районе 72 рублей, прогнозирует Бабин.