Рубль вечером уверенно растет к доллару и евро
МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Курс рубля во вторник вечером уверенно растет, прибавляя к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 17.58 мск снижается на 40 копеек, до 72,41 рубля, курс евро — на 51 копейку, до 88,27 рубля, следует из данных Московской биржи.
Августовский фьючерс на нефть марки Brent ближе к вечеру перешел к росту и в настоящее время повышается на 0,24% — до 71,66 доллара за баррель.
СИЛА РУБЛЯ
Российская валюта в начале торговой сессии снижалась на негативном внешнем фоне вплоть до 72,9 рубля за доллар, однако быстро восстановилась благодаря улучшению ситуации на мировых рынках.
Развивающиеся валюты демонстрируют нисходящую динамику из-за планомерного восстановления доллара. Тем не менее, рубль нашел в себе силы развить восходящее движение, несмотря на слабость нефти и развивающихся валют.
"Глобальные площадки поначалу росли, но вскоре стали сдавать позиции. Нефть с открытия вторника устремилась вниз. Давление на рынки оказали данные о падении ВВП Японии в первом квартале, хотя оно оказалось не столь сильным, как прогнозировалось. Кроме того, объем промышленного производства в Германии неожиданно снизился. Однако днем вышла более позитивная статистика по экономике ЕС, что способствовало улучшению внешнего фона", — говорит эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.
На стороне рубля в данный момент выступают все еще высокие цены на нефть и снижение геополитической премии за риск на российском рынке в ожидании встречи президентов США и РФ. Однако помимо этого на практике российская валюта, похоже, получает мощную поддержку в виде крупных продаж валюты отдельными экспортерами в рамках их подготовки к дивидендным выплатам в рублях, говорит начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.
В части высоких цен на энергоносители оптимизм участников рынка поддерживается не только продолжающимся циклом роста цен, но и разочарованием в сделке между Ираном и США, успех которой мог бы принести на рынок существенный объем нефти, считает управляющий активами УК "Регион эссет менеджмент" Алексей Скабалланович.
Кроме того, последние данные по инфляции в России, которая превысила 6% в годовом выражении, оказались существенно выше ожиданий рынка. "Эти данные сдвигают прогноз рынка по изменению ставки ЦБ РФ в область 5,5% уже на заседании в пятницу", — говорит Скабалланович.
ПРОГНОЗ
Не исключено, что российская валюта сможет обновить в ближайшее время годовой максимум, однако факторы в виде нефти и геополитики носят неустойчивый характер, а выплаты дивидендов впоследствии могут стать фактором давления на рубль, когда начнется обратная конвертация в валюту для владельцев депозитарных расписок, считает Кравченко.
Доллар пробивает ключевой уровень 72,5 рубля, что увеличивает вероятность продолжения активного снижения с промежуточной целью в районе 72 рублей, прогнозирует Бабин.
https://1prime.ru/Financial_market/20210608/833883688.html