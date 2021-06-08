МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник вечером опустилась в "красную" зону после утреннего роста, так и не добравшись до отметки в 1900 долларов за унцию, что связано с укреплением доллара, свидетельствуют данные торгов. Рубль вечером уверенно растет к доллару и евро

По состоянию на 18.02 мск августовские фьючерсы на золото снижаются в цене на нью-йоркской бирже Comex на 0,09%, или на 1,7 доллара, до 1897,1 доллара за тройскую унцию. До того золото слабо дорожало. Июльский фьючерс на серебро дешевеет на 0,57%, до 27,858 доллара за унцию.

Курс доллара растёт сейчас, в частности, и к евро, и к иене. Более дорогой доллар негативен для стоимости золота, которое в этом случае становится менее доступным для инвесторов, владеющих другой валютой.

Важным фактором для трейдеров остается статистика годовой инфляции в США, когда будет опубликована в четверг.

Согласно прогнозам экспертов, рост потребительских цен в США ускорился до 4,7% по итогам мая с 4,2% месяцем ранее, при этом данные апреля были рекордом с 2008 года. Статистика может отразиться на курсе доллара, к которому чувствительно золото.