МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился во вторник по индексу Мосбиржи на неоднозначном внешнем фоне и в ожидании решения Банка России о ключевой ставке, следует из данных торгов. Goldman Sachs дал прогноз по динамике ключевой ставки в России

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,39%, до 3807,43 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 0,21%, до 1656,46 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.52 мск снижается на 40 копеек, до 72,41 рубля, курс евро – на 60 копеек, до 88,18 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent растёт на 0,43%, до 71,8 доллара за баррель.

Основные европейские фондовые площадки закрылись разнонаправленно, ведущие американские биржевые индексы сейчас теряют.

Также некоторые эксперты предполагают, что Центробанк на заседании совета директоров в пятницу объявит о новом повышении ключевой ставки ЦБ.