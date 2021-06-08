МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник закрыли торги в основном ростом после выхода данных о ВВП еврозоны, трейдеры также продолжают ожидать заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций снизился в ожидании заседания Банка России

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,25%, до 7095,09 пункта, французский CAC 40 — на 0,11%, до 6551,01 пункта, немецкий DAX — уменьшился на 0,23%, до 15640,6 пункта.

В целом инвесторы были более склонны к риску во вторник, при этом сохраняя осторожность в ожидании заседания ЕЦБ в четверг. Тем временем европейское статистическое агентство Евростат скорректировало оценку снижения ВВП еврозоны в прошлом квартале до 1,3% в годовом выражении, первая и вторая оценки предполагали снижение минус 1,8%.

При этом немецкий индекс ушёл в минус на данных о том, что промпроизводство в стране за май неожиданно снизилось на 1%, а текущий индекс доверия инвесторов к экономике Германии не менее неожиданно сократился до 79,8 пункта с 84,4 пункта месяцем ранее. Статистику опубликовал Центр исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW).

"Если учесть сообщение Германии о том, что промышленное производство снизилось на 1% к апрелю, то DAX определенно выдержал трудности", — цитирует газета Wall Street Journal мнение аналитика Spreadex Хью Шилдса (Hugh Shields).