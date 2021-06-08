МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) разнонаправленным изменением котировок, свидетельствуют данные торговой площадки. Европейские индексы в основном выросли на макростатистике

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 0,43%, до 7,52 доллара, "Новатэка" — на 1,62%, до 219 долларов. Бумаги "Лукойла" подешевели на 0,56%, до 89,4 доллара, "Газпрома" — выросли в цене на 0,56%, до 7,53 доллара, а "Газпром нефти" — стали дешевле на 0,71%, их стоимость достигла 28,1 доллара.

Бумаги "Норникеля" подешевели на 0,06%, до 35,89 доллара. Расписки НЛМК подорожали на 0,17%, до 36,12 доллара. Бумаги "Северстали" опустились в цене на 1,3%, до 22,7 доллара.

Стоимость расписок ВТБ выросла на 1,32%, до 1,38 доллара, Сбербанка — на 0,35%, до 17,29 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", сократилась на 0,92%, до 71,1 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" выросла на 1,25%, до 8,94 доллара, "Магнита" — на 0,6%, до 15,19 доллара. Расписки "Ленты" подешевели на 1,75%, до 3,37 доллара.