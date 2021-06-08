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https://1prime.ru/Financial_market/20210608/833884478.html
Евро опустился до 88 рублей впервые с 19 марта
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Рубль вечером растет к основным иностранным валютам, евро опустился до 88 рублей впервые с 19 марта на "тонком" вечернем рынке и на фоне роста стоимости нефти, следует из данных... ПРАЙМ, 08.06.2021
биржи, валюта, евро, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Рубль вечером растет к основным иностранным валютам, евро опустился до 88 рублей впервые с 19 марта на "тонком" вечернем рынке и на фоне роста стоимости нефти, следует из данных Московской биржи.
Курс евро расчетами "завтра" на 22.34 мск снижается на 75 копеек, до 88,03 рубля (и уже опускался ровно до 88 рублей впервые с 19 марта), курс доллара – на 53 копейки, до уровня 72,28 рубля.
Августовский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,17% — до 72,33 доллара за баррель.