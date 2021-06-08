МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Рубль вечером растет к основным иностранным валютам, евро опустился до 88 рублей впервые с 19 марта на "тонком" вечернем рынке и на фоне роста стоимости нефти, следует из данных Московской биржи. Длительное снижение доллара США, вероятно, подходит к концу

Курс евро расчетами "завтра" на 22.34 мск снижается на 75 копеек, до 88,03 рубля (и уже опускался ровно до 88 рублей впервые с 19 марта), курс доллара – на 53 копейки, до уровня 72,28 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,17% — до 72,33 доллара за баррель.