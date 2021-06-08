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https://1prime.ru/Financial_market/20210608/833884634.html
Американские биржи закрылись без серьезных изменений
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Еще одна спокойная торговая сессия завершилась во вторник на Нью-Йоркской фондовой бирже — существенно изменился лишь подросший индекс NASDAQ. По итогам торгов промышленный индекс... ПРАЙМ, 08.06.2021
биржи, сша, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 8 июн — ПРАЙМ. Еще одна спокойная торговая сессия завершилась во вторник на Нью-Йоркской фондовой бирже — существенно изменился лишь подросший индекс NASDAQ.
По итогам торгов промышленный индекс DJIA снизился на номинальные 0,09%, до 34599,82 пункта, тогда как индекс широкого рынка S&P 500 вырос на незначительные 0,02%, до 4227,26 пункта, а высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 0,31%, до 13924,91 пункта.