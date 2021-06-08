ВАШИНГТОН, 8 июн — ПРАЙМ. Еще одна спокойная торговая сессия завершилась во вторник на Нью-Йоркской фондовой бирже — существенно изменился лишь подросший индекс NASDAQ. Евро опустился до 88 рублей впервые с 19 марта

По итогам торгов промышленный индекс DJIA снизился на номинальные 0,09%, до 34599,82 пункта, тогда как индекс широкого рынка S&P 500 вырос на незначительные 0,02%, до 4227,26 пункта, а высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 0,31%, до 13924,91 пункта.