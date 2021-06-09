МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 9 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 AUD Австралия — Выступление заместителя главы РБА /Резервный Банк Австралии/ Кристофера Кента    
4:00 AUD Австралия — Индекс потребительских настроений Westpac (июнь) -4,8% -5,2% (факт)
4:30 CNY Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май) -0,3% -0,2% (факт)
4:30 CNY Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май) 0,9% 1,3% (факт)
4:30 CNY Китай — Индекс цен производителей (г/г) (май) 6,8% 9% (факт)
9:00 EUR Германия — Сальдо торгового баланса (апрель) 14 млрд евро 15,9 млрд евро (факт)
17:00 CAD Канада — Решение Банка Канады /BoC/ по процентной ставке 0,25% 0,25%
17:30 USD США — Запасы сырой нефти -5,08 млн барр -2,036 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 0,784 млн барр  
предв. CAD Канада — Пресс-конференция Банка Канады /BoC/    
20:00 USD США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот 1,684%  
Российские события
КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт.
  событий не запланировано    