2021-06-09T09:53:00+03:00
2021-06-09T09:54:27+03:00
2021-06-09T09:53:00+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210609/833886386.html
События в сфере макроэкономики и бизнеса 9 июня
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Ожидаемые в среду, 9 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз 2:30
AUD
Австралия — Выступление заместителя... ПРАЙМ, 09.06.2021
события в сфере макроэкономики и бизнеса, новости, мнения аналитиков, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 9 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|AUD
|Австралия — Выступление заместителя главы РБА /Резервный Банк Австралии/ Кристофера Кента
|
|
|4:00
|AUD
|Австралия — Индекс потребительских настроений Westpac (июнь)
|-4,8%
|-5,2% (факт)
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май)
|-0,3%
|-0,2% (факт)
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май)
|0,9%
|1,3% (факт)
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс цен производителей (г/г) (май)
|6,8%
|9% (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — Сальдо торгового баланса (апрель)
|14 млрд евро
|15,9 млрд евро (факт)
|17:00
|CAD
|Канада — Решение Банка Канады /BoC/ по процентной ставке
|0,25%
|0,25%
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-5,08 млн барр
|-2,036 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|0,784 млн барр
|
|предв.
|CAD
|Канада — Пресс-конференция Банка Канады /BoC/
|
|
|20:00
|USD
|США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот
|1,684%
|
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|
|событий не запланировано
|
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