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https://1prime.ru/Financial_market/20210609/833886580.html
Российский рынок акций уверенно растет в начале торгов
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Российский рынок акций уверенно растет по основным индексам в начале торгов вслед за нефтью, свидетельствуют данные Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.01 мск среды... ПРАЙМ, 09.06.2021
торги, российский рынок акций, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций уверенно растет по основным индексам в начале торгов вслед за нефтью, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.01 мск среды растет на 0,34% — до 3820,51 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,77%, до 1669,14 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 15 копеек — до 72,15 рубля, курс евро — на 14 копеек до 87,89 рубля.
Августовский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,5% — до 72,58 доллара за баррель.