МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций уверенно растет по основным индексам в начале торгов вслед за нефтью, свидетельствуют данные Московской биржи. Рубль слабо укрепляется на утренних торгах

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.01 мск среды растет на 0,34% — до 3820,51 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,77%, до 1669,14 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 15 копеек — до 72,15 рубля, курс евро — на 14 копеек до 87,89 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,5% — до 72,58 доллара за баррель.