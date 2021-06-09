МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Курс рубля укрепляется в среду к доллару на фоне котировок нефти, поднявшихся выше 72,5 доллара за баррель Brent и перешел к символическому снижению к евро, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.25 мск снижался на 18 копеек, до 72,12 рубля, курс евро рос на 6 копеек, до 88,09 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,61% — до 72,66 доллара за баррель.

НЕФТЬ ПОМОГАЕТ

Отечественная валюта умеренно растет к доллару и евро, при этом в ходе торгов доллар опускался ниже 72 рублей впервые с 28 июля прошлого года.

Евро проявил слабость еще во вторник вечером, опустившись ниже 88 рублей впервые с 19 марта. В четверг евро продолжает снижаться к рублю лишь символически на фоне своего роста на рынке форекс, где поднимается на 0,18%.

Растущие котировки нефти оказывают поддержку довольно значительно укрепившейся за последние дни отечественной валюте.

"На рынке ждут публикации данных минэнерго США о падении запасов нефти на прошлой неделе. Кроме того, представители США дали понять, что даже в случае позитивного исхода ядерных переговоров с Ираном не стоит ждать быстрого снятия санкций с Исламской республики", — отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала". ЦБ назвал сроки введения долгосрочного накопительного страхования жизни

Нефтяные цены продолжают повышаться, обновляя многомесячные вершины, что выступает основным драйвером роста рублевых активов, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Тем не менее, на текущих относительно низких уровнях многие инвесторы предпочитают восстанавливать позиции в инвалюте или увеличивать их с долгосрочными целями, указывает он.

"Большинство развивающихся валют с начала дня поступательно растет благодаря нисходящей динамике доллара. Правда, он перешел к активным коррекционным попыткам, что несколько ухудшило ситуацию в секторе, некоторые представители вышли в небольшой минус", — добавляет аналитик.

ПРОГНОЗЫ

Рубль продолжает развивать восходящее движение, которое ожидалось уже давно на фоне улучшения геополитической обстановки и благоприятной сырьевой конъюнктуры, отмечает Бабин из "БКС Мир инвестиций". В случае обновления сегодняшнего минимума 71,98 рубля доллар может направиться в район 71 рубля, у евро сильная поддержка находится на десятимесячном минимуме 86,5 рубля, прогнозирует он.

По всей видимости, на курс рубля позитивно влияют ожидания, связанные с предстоящим повышением ставки ЦБ и ужесточением денежно-кредитной политики, считает Алиса Закирова из "Сбербанк КИБ".