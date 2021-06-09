МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций уверенно растет в среду по основным индексам на поддержке дорожающей нефти и рубля к доллару, следует из данных торгов и комментариев аналитиков.

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.36 мск поднимался на 0,79%, до 3837,5 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,19%, до 1676,21 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 19 копеек, до 72,11 рубля, курс евро рос на 7 копеек, до 88,11 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,61% — до 72,66 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

В лидерах роста – акции ОАК (3,41%), "Аэрофлота" (2,83%), префы "Транснефти" (1,91%), обыкновенные акции "Татнефти" (1,69%), акции "Новатэка" (1,64%), а также акции "Норникеля" (1,53%), ВТБ (1,52%), расписки "Руссагро" (1,51%), TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (1,43%) и акции ОГК-2 (1%).

Акции "Белуга Групп", одного из ведущих производителей и импортеров алкоголя в России, максимально упали на 4,6% в начале торгов на новостях о размещении двух миллионов бумаг по 2,8 тысячи рублей за акцию в рамках вторичного публичного размещения акций (SPO).

Также в лидерах падения – расписки ИСКЧ (-1,83%), акции ЛСР (-1,82%), акции АФК "Система" (-1,75%), префы "Мечела" (-1,51%), "ЭН+ Групп" (-1,46%), а также акции "Энел Россия" (-1,36%), "Распадской" (-1,82%), ТМК (-1,01%) и акции "Фосагро" (-0,95%).

ПРОГНОЗЫ

"Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии пытались продолжить повышение, а долларовый индикатор достиг очередного пика с апреля 2012 года — 1670 пунктов — благодаря крепкому рублю. Направление движения до конца дня будут задавать настроения на нефтяном и американском рынках. В целом российские активы сохраняют краткосрочной импульс к росту", — говорит Елена Кожухова из "Велес Капитала".

"Ближайшее сопротивление у индекса Мосбиржи находится на исторической вершине 3838 пунктов, у индекса РТС — на новом девятилетнем максимуме 1687 пунктов. Вряд ли удастся преодолеть эти уровни до выхода инфляционной статистики в США, которая несет серьезные риски", — считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Рубль укрепляется к доллару и мало меняется к евро на дорогой нефти

Краткосрочные риски для "быков" на российском рынке связаны с возможными итогами назначенных на 10 и 11 июня заседаний ЕЦБ и Банка России, считает Александр Осин из "Фридом Финас".

"Совет управляющих ЕЦБ, вероятно, сохранит ключевые параметры и прогнозы в рамках ультрамягкой денежно-кредитной политики европейского финансового регулятора. Однако с учетом того, что рынок уже ожидает возможного ужесточения монетарной политики в США, возможно ослабление курса евро к доллару и повышение спроса на защитные активы. К аналогичным последствиям приведет и ужесточение ДКП российским регулятором", — поясняет он.