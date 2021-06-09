МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил основные торги среды недалеко от исторического максимума по индексу Мосбиржи, установленного незадолго до закрытия, РТС переписал максимум с апреля 2012 года, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,94%, до 3843,28 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,1%, до 1674,75 пункта.

В ходе вечерних торгов индекс Мосбиржи установил новый исторический максимум на уровне 3843,41 пункта, РТС поднимался до 1678,95 пункта, обновив максимум с апреля 2012 года.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.03 мск снижается на 4 копейки, до 72,26 рубля, курс евро — на 5 копеек, до 87,99 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent после дневного роста перешел к снижению и теряет 0,54% — до 71,83 доллара за баррель.

"В среду российский фондовый рынок завершил основную торговую сессию на положительной территории. Внешний фон остается благоприятным, а значимой макроэкономической статистики сегодня не выходило. Поддержку отечественным площадкам продолжает оказывать рост нефтяных котировок, а также оптимистичный настрой президентов России и США в ожидании их первой личной встречи, которая запланирована на 16 июня", — говорит Наталья Пырьева из ГК "Финам".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

В лидерах роста – акции "Сегежи" (3,7%), "Аэрофлота" (2,89%), "Яндекса" (2,67%), расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (2,66%), акции "Новатэка" (2,3%), а также акции ВТБ (2,05%), префы "Транснефти" (2,04%), обыкновенные акции "Татнефти" (1,8%), акции ММК (1,73%) и акции "Норникеля" (1,5%).

"В лидерах роста оказались акции интернет-гиганта "Яндекс", чему поспособствовали сообщения со стороны представителей компании о том, что "Яндекс" на базе своего каршерингового сервиса "Яндекс.Драйв" запустил продажи аппаратного блока, который позволит компаниям управлять автопарком такси как на внутреннем, так и на глобальном рынках", — отмечает Пырьева из ГК "Финам".

"Акции "Аэрофлота" в среду росли на повышенных объемах без очевидных фундаментальных причин. Судя по всему, инвесторы возвращаются в бумаги авиаперевозчика в преддверии летнего туристического сезона", — отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитал".

В лидерах падения – бумаги "Лензолота" (обыкновенные акции упали на 9,88%, префы – на 6,01%), акции ОВК (-6,04%), "Белуги" (-5,91%), HeadHunter Group (-2,09%), префы "Мечела" (-1,8%), а также акции ЛСР (-1,77%), "Распадской" (-1,6%), "Русснефти" (-1,7%), ТМК (-1,56%) и акции "Энел Россия" (-1,43%).

Бумаги "Энел России" упали после решения акционеров не выплачивать дивиденды за 2020 год, поясняет Кожухова.

ПРОГНОЗЫ

Ближайшими краткосрочными целями движения индексов остаются уровни 3850 и 1700 пунктов, указывает Кожухова из "Велес Капитала". Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3790-3890 пунктов, добавляет она.

По оценкам Александра Бахтина из "БКС Мир инвестиций", индекс Мосбиржи в четверг продолжит двигаться в пределах 3750-3850 пунктов, однако в случае волны охлаждения риск-аппетитов может сместиться к его нижней границе.