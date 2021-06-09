МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду в основном закрылись в минусе, трейдеры ожидают заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ) в четверг, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,2%, до 7081,01 пункта, французский CAC 40 — вырос на 0,19%, до 6563,45 пункта, немецкий DAX — уменьшился на 0,38%, до 15581,14 пункта.

Главным событием недели остается очередное заседание ЕЦБ, которое запланировано на четверг. Эксперты не ожидают от регулятора изменений параметров монетарной политики.

"Европейские рынки в основном продемонстрировали снижение на случай, если заседание ЕЦБ окажется неожиданным", — сказал газете Wall Street Journal аналитик IG Крис Бошан (Chris Beauchamp).

Вместе с этим удешевление меди повлияло на акции компаний горнодобывающего сектора. Так, бумаги Anglo American подешевели на 2,5%, BHP Group — на 2,1%, Rio Tinto — на 2%.

Улучшение перспектив по восстановлению экономики поддержало акции туристического сектора региона. В результате бумаги IAG подорожали на 3,3%, Lufthansa — на 3%, easyJet — на 2%.