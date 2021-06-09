МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в основном подорожали в среду на Лондонской фондовой бирже (LSE), снизились в цене лишь бумаги НЛМК и АФК "Система", свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 0,05%, до 7,53 доллара, "Новатэка" — на 2,1%, до 223,6 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 1,5%, до 90,74 доллара, "Газпрома" — выросли в цене на 1,11%, до 7,62 доллара, а "Газпром нефти" — на 0,71%, до 28,3 доллара.

Бумаги "Норникеля" подорожали на 1,62%, до 36,47 доллара. Расписки НЛМК опустились в стоимости на 0,11%, до 36,08 доллара. Цена бумаг "Северстали" выросла на 0,35%, до 22,78 доллара.

Стоимость расписок ВТБ выросла на 2,32%, до 1,41 доллара, Сбербанка — на 0,93%, до 17,45 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", поднялась на 2,22%, до 72,68 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" опустилась на 0,67%, до 8,88 доллара, "Магнита" — выросла на 0,39%, до 15,25 доллара. Расписки "Ленты" подорожали на 1,34%, до 3,41 доллара.