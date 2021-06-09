ВАШИНГТОН, 9 июн — ПРАЙМ. Биржи США закрылись в минусе на пессимистичных ожиданиях статистики по инфляции, свидетельствуют данные с закрытия торгов.

По состоянию на момент закрытия Нью-Йоркской фондовой биржи, промышленный индекс Dow Jones (DJIA) уменьшился на 0,44%, до 34447,14 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ сократился на 0,09%, до 13911,75 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 упал на 0,18%, до 4219,55 пункта.

В четверг будут опубликованы статданные по инфляции в США. Ожидается, что в мае годовая инфляция в стране ускорилась до 4,7% с 4,2% в апреле. Трейдеры опасаются, что ускорение инфляции может подтолкнуть ФРС США к ужесточению монетарной политики раньше намеченных сроков.