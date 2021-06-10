МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Рубль утром в четверг повышается против доллара и евро, следует из данных Московской биржи. Основные фондовые индексы США снизились

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.09 мск снижался на 5 копеек – до 72,25 рубля, курс евро — на 19 копеек, до 87,9 рубля.

Стоимость нефти марки Brent с утра снижается на 0,7% — до 71,7 доллара за баррель.

Читайте также:

Цены на нефть WTI завершили день ниже 70 долларов за баррель