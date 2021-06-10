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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210610/833894513.html
Рубль в начале торгов укрепляется против доллара и евро
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Рубль утром в четверг повышается против доллара и евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.09 мск снижался на 5 копеек – до 72,25 рубля, курс... ПРАЙМ, 10.06.2021
рубль, евро, доллар, курсы валют, новости, рынки, валюта
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Рубль утром в четверг повышается против доллара и евро, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.09 мск снижался на 5 копеек – до 72,25 рубля, курс евро — на 19 копеек, до 87,9 рубля.
Стоимость нефти марки Brent с утра снижается на 0,7% — до 71,7 доллара за баррель.
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