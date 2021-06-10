МОСКВА, 10 июня — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 10 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:01 GBP Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (май) 76% 83% (факт)
8:30 EUR Франция — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (1кв2021) 0,3% 0,3% (факт)
предв. CNY Китай — Объём выданных займов 1,47 трлн юаней  
14:00 USD США — Ежемесячный отчет ОПЕК    
14:45 EUR Еврозона — Ставка по депозитным средствам (июнь) -0,5% -0,5%
14:45 EUR Еврозона — Ставка маржевого кредитования ЕЦБ 0,25%  
14:45 EUR Еврозона — Решение по процентной ставке (июнь)    
15:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май) 3% 3,4%
15:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май) 0,9% 0,4%
15:30 USD США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май) 0,8% 0,4%
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 385 тыс 370 тыс
15:30 EUR Еврозона — Пресс-конференция ЕЦБ    
19:00 USD США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве    
21:00 USD США — Отчет об исполнении федерального бюджета США (май) -226 млрд долл  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 04.06) 605,9 млрд долл (на 28.05)  
  RUB АЛРОСА — операционные результаты /продажи/ за май 2021    
  RUB Группа Черкизово — операционные результаты за май 2021    
  RUB Магнит — ГОСА (реестр закрыт 17.05.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 25.06.2021) 147,19 (9м2019) + 157 (фин) — див-д 2019 245,31 (9м2020) + 245,31 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2020
  RUB Лента — ГОСА (реестр закрыт 16.05.2021, Санкт-Петербург /совместное присутствие/)   0 (рекоменд. СД) — див-д 2020
  RUB Юнипро — ГОСА (реестр закрыт 17.05.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 18.06.2021) 0,111025275979 (9м2019) + 0,111025275979 (фин) — див-д 2019 0,111025275979 (9м2020) + 0,126886029691 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2020