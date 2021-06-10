События в сфере макроэкономики и бизнеса 10 июня
МОСКВА, 10 июня — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 10 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:01
|GBP
|Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (май)
|76%
|83% (факт)
|8:30
|EUR
|Франция — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (1кв2021)
|0,3%
|0,3% (факт)
|предв.
|CNY
|Китай — Объём выданных займов
|1,47 трлн юаней
|14:00
|USD
|США — Ежемесячный отчет ОПЕК
|14:45
|EUR
|Еврозона — Ставка по депозитным средствам (июнь)
|-0,5%
|-0,5%
|14:45
|EUR
|Еврозона — Ставка маржевого кредитования ЕЦБ
|0,25%
|14:45
|EUR
|Еврозона — Решение по процентной ставке (июнь)
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май)
|3%
|3,4%
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май)
|0,9%
|0,4%
|15:30
|USD
|США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май)
|0,8%
|0,4%
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|385 тыс
|370 тыс
|15:30
|EUR
|Еврозона — Пресс-конференция ЕЦБ
|19:00
|USD
|США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве
|21:00
|USD
|США — Отчет об исполнении федерального бюджета США (май)
|-226 млрд долл
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 04.06)
|605,9 млрд долл (на 28.05)
|RUB
|АЛРОСА — операционные результаты /продажи/ за май 2021
|RUB
|Группа Черкизово — операционные результаты за май 2021
|RUB
|Магнит — ГОСА (реестр закрыт 17.05.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 25.06.2021)
|147,19 (9м2019) + 157 (фин) — див-д 2019
|245,31 (9м2020) + 245,31 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2020
|RUB
|Лента — ГОСА (реестр закрыт 16.05.2021, Санкт-Петербург /совместное присутствие/)
|0 (рекоменд. СД) — див-д 2020
|RUB
|Юнипро — ГОСА (реестр закрыт 17.05.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 18.06.2021)
|0,111025275979 (9м2019) + 0,111025275979 (фин) — див-д 2019
|0,111025275979 (9м2020) + 0,126886029691 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2020
https://1prime.ru/Financial_market/20210610/833895809.html