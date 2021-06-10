МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается по основным индексам вслед за нефтяными котировками, свидетельствуют данные Московской биржи. Рубль укрепляется в ожидании заседания Центробанка

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.03 мск четверга опускается на 0,18%, до 3836,24 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,04%, до 1674 пунктов.

Курс доллара расчетами "завтра" в то же время снижается на 12 копеек, до 72,19 рубля, курс евро — на 28 копеек, до 87,81 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,53%, до 71,84 доллара за баррель.