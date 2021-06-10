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https://1prime.ru/Financial_market/20210610/833896102.html
Российский рынок акций снижается вслед за дешевеющей нефтью
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Российский рынок акций снижается по основным индексам вслед за нефтяными котировками, свидетельствуют данные Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.03 мск четверга... ПРАЙМ, 10.06.2021
биржи, мосбиржа, торги, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается по основным индексам вслед за нефтяными котировками, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.03 мск четверга опускается на 0,18%, до 3836,24 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,04%, до 1674 пунктов.
Курс доллара расчетами "завтра" в то же время снижается на 12 копеек, до 72,19 рубля, курс евро — на 28 копеек, до 87,81 рубля.
Августовский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,53%, до 71,84 доллара за баррель.