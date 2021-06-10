МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Nordgold подтвердил планы провести первичное размещение акций (IPO), сообщила компания. Московская биржа допустила к торгам акции золотодобывающей Nordgold

Nordgold планирует получить листинг на Лондонской фондовой бирже (LSE), допуск к торгам на которой ожидается в конце июня — начале июля. Кроме того, обыкновенные акции Nordgold в среду были допущены к торгам на Московской бирже. Ценные бумаги включены в первый котировальный список торговой площадки с торговым кодом NORD.

В настоящее время основные акционеры компании — Алексей Мордашов и его сыновья, Кирилл и Никита, на долю которых суммарно приходится 99,94% уставного капитала. Nordgold уже размещал свои ценные бумаги на LSE в январе 2012 года, но в начале 2017 года провел делистинг, однако не исключал возвращения на публичные рынки в перспективе.

В рамках IPO планируется размещение существующих акций компании. Продавцом в рамках размещения выступит Ocean Management Limited. Free-float Nordgold после размещения должен составить как минимум 25%. Компания ожидает, что её акции могут быть включены в индексы FTSE UK.

Nordgold владеет девятью действующими рудниками (четырьмя в России, тремя в Буркина-Фасо, по одному в Гвинее и Казахстане). Nordgold также располагает несколькими перспективными проектами на стадии технико-экономического обоснования в Буркина-Фасо, России, Французской Гвиане и Канаде. В 2020 году производство золота компанией в России и за рубежом составило 1045,6 тысячи унций (32,5 тонны), в январе-марте 2021 года Nordgold произвела 241,1 тысячи унций (7,5 тонны) золота, на 7% выше аналогичного периода 2020 года.