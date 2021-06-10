Бумаги российских компаний в основном дешевеют в Лондоне
МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг в основном дешевеют на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.
По состоянию на 11.00 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,56%, до 7,48 доллара, "Новатэка" — на 1,32%, до 220,65 доллара, "Лукойла" — росла на 0,13%, до 90,86 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,5%, до 7,58 доллара, "Газпром нефти" — на 0,01%, до 28,3 доллара.
Расписки "Норникеля" снижались в цене на 0,59%, до 36,26 доллара, "Северстали" — на 0,04%, до 22,77 доллара, НЛМК — дорожали на 0,33%, до 36,2 доллара.
Бумаги ВТБ дешевели на 0,14%, до 1,41 доллара, Сбербанка — на 0,56%, до 17,35 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", росла на 1,14%, до 73,51 доллара.
GDR АФК "Система" росла в стоимости на 0,23%, до 8,9 доллара, "Магнита" — на 0,31%, до 15,3 доллара. Цена бумаг "Ленты" снижалась на 0,37%, до 3,4 доллара.
https://1prime.ru/Financial_market/20210610/833896635.html