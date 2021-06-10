МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг в основном дешевеют на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций снижается вслед за дешевеющей нефтью

По состоянию на 11.00 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,56%, до 7,48 доллара, "Новатэка" — на 1,32%, до 220,65 доллара, "Лукойла" — росла на 0,13%, до 90,86 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,5%, до 7,58 доллара, "Газпром нефти" — на 0,01%, до 28,3 доллара.

Расписки "Норникеля" снижались в цене на 0,59%, до 36,26 доллара, "Северстали" — на 0,04%, до 22,77 доллара, НЛМК — дорожали на 0,33%, до 36,2 доллара.

Бумаги ВТБ дешевели на 0,14%, до 1,41 доллара, Сбербанка — на 0,56%, до 17,35 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", росла на 1,14%, до 73,51 доллара.

GDR АФК "Система" росла в стоимости на 0,23%, до 8,9 доллара, "Магнита" — на 0,31%, до 15,3 доллара. Цена бумаг "Ленты" снижалась на 0,37%, до 3,4 доллара.