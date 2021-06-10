МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы преимущественно снижаются в четверг утром в преддверии заседания Европейского центробанка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов. Доллар дорожает к евро

По состоянию на 11.08 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,26%, до 7099,37 пункта, французский CAC 40 снижался на 0,23%, до 6549,64 пункта, немецкий DAX опускался на 0,31%, до 15534,10 пункта.

Инвесторы ожидают заседания Европейского центробанка (ЕЦБ), которое состоится позднее в четверг. Участники рынка надеются получить комментарии относительно дальнейшей денежно-кредитной политики регулятора. Ранее ЕЦБ заявлял, что планирует оставить без изменений параметры специальной программы покупки активов до конца марта 2022 года.

Французский индекс CAC 40 также находится под влиянием статданных из Франции, согласно которым объем промышленного производства страны в апреле сократился на 0,1% по сравнению с предшествовавшим месяцем. При этом аналитики ожидали роста показателя на 0,5%.

Трейдеры в Европе также находятся в ожидании данных об инфляции в США, которые будут опубликованы позднее в четверг. Аналитики прогнозируют ускорение годовой инфляции в стране по итогам мая до 4,7% с 4,2% месяцем ранее, при этом апрельский показатель уже был рекордным с сентября 2008 года.

Важность американских данных для Европы заключается в том, что высокая инфляция может побудить Федеральную резервную систему (ФРС) США дополнительно подумать об ужесточении кредитно-денежной политики, а это может стать примером и для ЕЦБ.