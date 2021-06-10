МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга в основном в плюсе в ожидании статистики из США и заседания ЕЦБ, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи Европы в основном снижаются

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,5%, до 3610,86 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,1%, до 2422,58 пункта, гонконгский Hang Seng Index — снизился на 0,01%, до 28738,88 пункта, южнокорейский KOSPI — поднялся на 0,26%, до 3224,64 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,44%, до 7302,5 пункта, японский Nikkei 225 вырос на 0,34%, до 28958,56 пункта.

По словам брокеров, мнение которых приводит агентство Франс Пресс, внимание инвесторов сместилось на ключевую статистику по инфляции в США и заседание ЕЦБ.

Трейдеры ждут, что инфляция в США ускорилась в мае до 4,7% с 4,2% апреле, что будет также самым высоким значением с сентября 2008 года, когда показатель составлял 4,9%.

Кроме того, многие ожидают, что ЕЦБ сохранит свою мягкую монетарную политику без изменений, однако рынки могут отреагировать на новые экономические прогнозы регулятора или сигналы относительно будущих темпов покупки активов. "ЕЦБ, скорее всего, не будет торопиться с сообщением о сокращении (покупок активов — ред.)", — сказал агентству старший аналитик National Australia Bank Тапас Стрикленд.