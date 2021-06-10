МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы демонстрируют разнонаправленную динамику в четверг в ожидании статистики инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. Биржи Азии закрылись в основном в плюсе

По состоянию на 13.06 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,21%, до 34510,5 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — снижался на 0,22%, до 13783,75 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — поднимался на 0,07%, до 4221,38 пункта.

Данные о росте потребительских цен в США будут опубликованы позднее в четверг. Ожидается, что по итогам мая годовая инфляция в стране ускорилась до 4,7% с 4,2% месяцем ранее. Предыдущий превышающий эти отметки показатель был ещё в сентябре 2008 года — 4,9%.

Трейдеры не исключают, что ускорение инфляции может подтолкнуть Федеральную резервную систему (ФРС) США к ужесточению монетарной политики раньше намеченных сроков. При этом аналитики отмечают, что инфляционные опасения немного утихли в последние недели, хотя и остаются в центре внимания. А глава отдела валютной стратегии Rabobank Джейн Фоули (Jane Foley) сказала газете Wall Street Journal, что данные четверга не положат конец спорам о перспективах инфляции в США в ближайшие годы.

Кроме того, рынки ждут данных от министерства труда США о числе первичных заявок на пособие по безработице в стране за минувшую неделю. Аналитики прогнозируют, что показатель снизился на 15 тысяч по сравнению с неделей ранее, до 370 тысяч заявок.