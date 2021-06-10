МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 11 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Индекс BSI деловых условий крупных производителей (2кв2021) 1,6  
9:00 GBP Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (апрель) 1,8% 1,2%
9:00 GBP Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (апрель) 2,1% 1,5%
9:00 GBP Великобритания — Сальдо торгового баланса (апрель) -11,71 млрд ф.ст. -12,1 млрд ф.ст.
9:00 GBP Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (апрель) -6,55 млрд ф.ст.  
9:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) 0,3%  
9:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) 0,4%  
10:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май) 2,7% 2,7%
10:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (май) 2,4% 2,4%
16:00 GBP Великобритания — Сервис отслеживания ежемесячных показателей ВВП (Monthly GDP Tracker) от NIESR 1,3%  
17:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (июнь) 78,8 79
17:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июнь) 82,9 84
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 359  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 457  
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ 24,1 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 491,3 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 213,7 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC -14,5 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -32,1 тыс  
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -1,9 тыс  
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -47,1 тыс  
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 4,6 тыс  
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 109,3 тыс  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
12:30 RUB ЦБ — Заседание СД по вопросам денежно-кредитной политики /о ключевой процентной ставке/    
13:30 RUB ЦБ — Пресс-релиз по ключевой ставке со среднесрочным макроэкономическим прогнозом (апрель) 5% 5,5% (прогноз)
15:00 RUB ЦБ — Онлайн-пресс-конференция Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания СД по денежно-кредитной политике /стр. Банка России в "Вконтакте", на Facebook и на YouTube-канале/    
  RUB Газпром нефть — ГОСА (реестр закрыт 18.05.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 25.06.2021) 18,14 (1П2019) + 19,82 (фин) — див-д 2019 5 (9м2020) + 10 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2020
  RUB НЛМК — ВОСА (реестр закрыт 17.05.2021, в заочной форме, див-ды 1кв2021, реестр для выплаты — 23.06.2021) 3,21 (1кв2020) + 4,75 (1П2020) + 6,43 (9м2020) + 7,25 (фин) — див-д 2020 7,71 (1кв2021, рекоменд. СД) — див-д 2021
  RUB МРСК Центра — закрытие реестра для выплаты див-дов 2020 (ГОСА — 31.05.2021) 0,0200649 (9м2019) — див-д 2019 0,0335009 — див-д 2020