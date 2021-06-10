События в сфере макроэкономики и бизнеса 11 июня
МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 11 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Индекс BSI деловых условий крупных производителей (2кв2021)
|1,6
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (апрель)
|1,8%
|1,2%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (апрель)
|2,1%
|1,5%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Сальдо торгового баланса (апрель)
|-11,71 млрд ф.ст.
|-12,1 млрд ф.ст.
|9:00
|GBP
|Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (апрель)
|-6,55 млрд ф.ст.
|9:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|0,3%
|9:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м)
|0,4%
|10:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май)
|2,7%
|2,7%
|10:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (май)
|2,4%
|2,4%
|16:00
|GBP
|Великобритания — Сервис отслеживания ежемесячных показателей ВВП (Monthly GDP Tracker) от NIESR
|1,3%
|17:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (июнь)
|78,8
|79
|17:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июнь)
|82,9
|84
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|359
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|457
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|24,1 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|491,3 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|213,7 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|-14,5 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-32,1 тыс
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-1,9 тыс
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-47,1 тыс
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|4,6 тыс
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|109,3 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|12:30
|RUB
|ЦБ — Заседание СД по вопросам денежно-кредитной политики /о ключевой процентной ставке/
|13:30
|RUB
|ЦБ — Пресс-релиз по ключевой ставке со среднесрочным макроэкономическим прогнозом (апрель)
|5%
|5,5% (прогноз)
|15:00
|RUB
|ЦБ — Онлайн-пресс-конференция Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания СД по денежно-кредитной политике /стр. Банка России в "Вконтакте", на Facebook и на YouTube-канале/
|RUB
|Газпром нефть — ГОСА (реестр закрыт 18.05.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 25.06.2021)
|18,14 (1П2019) + 19,82 (фин) — див-д 2019
|5 (9м2020) + 10 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2020
|RUB
|НЛМК — ВОСА (реестр закрыт 17.05.2021, в заочной форме, див-ды 1кв2021, реестр для выплаты — 23.06.2021)
|3,21 (1кв2020) + 4,75 (1П2020) + 6,43 (9м2020) + 7,25 (фин) — див-д 2020
|7,71 (1кв2021, рекоменд. СД) — див-д 2021
|RUB
|МРСК Центра — закрытие реестра для выплаты див-дов 2020 (ГОСА — 31.05.2021)
|0,0200649 (9м2019) — див-д 2019
|0,0335009 — див-д 2020
https://1prime.ru/Financial_market/20210610/833901462.html