МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций вышел в плюс после публикации статистических данных США, на фоне которых рубль усилил рост к доллару и стоимость нефти направилась к 73 долларам за баррель, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.24 мск рос на 0,01%, до 3843,5 пункта, долларовый индекс РТС рос на 0,42%, до 1681,77 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 32 копейки, до 71,99 рубля, курс евро – на 52 копейки, до 87,57 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,79% — до 72,79 доллара за баррель.

Потребительские цены в США в мае выросли на 5% в годовом выражении, а в месячном исчислении поднялись на 0,6%, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны. Ведомство отмечает, что рост потребительских цен в мае в годовом выражении стал рекордным с августа 2008 года, когда показатель составлял 5,4%.

На этом фоне рубль усилил рост к доллару, американская валюта опустилась ниже 72 рублей – и индекс РТС смог выйти в плюс, следом за ним индекс Мосбиржи предпринял попытку роста.

ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА

В лидерах падения – акции "ПИКа" (-2,64%), "Новатэка" (-2,35%), расписки "Руссагро" (-1,57%), акции "ВТБ" (-1,21%), Petropavlovsk (-1,2%), а также обыкновенные акции "Россетей" (-1,13%), акции ТМК (-1,1%) и "Аэрофлота" (-1,03%).

Акции компании "Алроса" обновили исторический максимум, поднявшись до 135,4 рубля на публикации операционных данных за январь-май текущего года.

"Удачно складывается сессия для алмазодобывающей компании "Алроса", которая представила позитивный операционный отчет. Так, общий объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции в январе-мае увеличился в 9,1 раза относительно аналогичого периода годом ранее и достиг 365 миллионов долларов. Дополнительную поддержку акциям оказывает повышение их рейтинга до "покупать" аналитиками Citi", — отмечает Наталия Пырьева из ГК "Финам".

"Мы сохраняем позитивный взгляд на акции "Алросы" и ожидаем хороших результатов по итогам второго квартала на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры и возможного продолжения удорожания алмазной продукции", — говорят аналитики ITI Capital Станислав Юдин и Елизавета Хёрн.

Также в лидерах роста – префы "Транснефти" (2,9%), ММК (1,89%), "Распадской" (1,72%), "Северстали" (1,7%) и акции "ВСМПО-Ависма" (1,11%).

Акции "Черкизово" подрастают на 0,15% после публикации производственных данных.

ПРОГНОЗЫ

"Мы ожидаем, что российский рынок сегодня будет двигаться в "боковом" тренде: позитивные ожидания от встречи Владимира Путина и Джо Байдена на будущей неделе сохраняются, тогда как поддержка со стороны цен на нефть будет не столь сильной. В разгар автосезона рынки опасаются, что спрос на моторное топливо может оказаться ниже ожиданий", — говорит аналитик Альфа-банка Джон Волш.

Ближайшие сопротивления у российских фондовых индикаторов находятся на установленных вчера рекордных максимумах: историческом 3843 пунктов — у индекса Мосбиржи и девятилетнем 1679 пунктов — у индекса РТС, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".