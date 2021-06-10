МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам в четверг вечером стабилен после выхода данных о рекордной с 2008 года годовой инфляции в США, а также после встречи Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.10 мск курс евро снижался до 1,2175 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2178 доллара за евро; курс доллара к иене опускался до 109,56 иены с уровня прошлого закрытия в 109,61 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,02%, до 90,14 пункта.

Согласно данным минтруда США, годовая инфляция в стране в мае ускорилась до рекордных с августа 2008 года 5% при прогнозе в 4,7%. Месячная инфляция составила 0,6%, хотя ожидалось замедление до 0,4%. По итогам апреля годовая инфляция в США составляла 4,2%, месячная — 0,8%.

Инвесторы также обратили внимание на итоги встречи ЕЦБ. Регулятор оставил без изменений базовую ставку и параметры программы покупки активов. При этом Центробанк ощутимо повысил прогноз роста ВВП еврозоны на текущий год, отметив, что ожидает серьезного ускорения экономического роста в еврозоне во второй половине текущего года.

По мнению аналитиков Validus Risk Management, которых цитирует газета Wall Street Journal, евро должен укрепиться к доллару в ближайшие месяцы, несмотря на неравномерное восстановление экономик еврозоны и слабую инфляцию, поскольку рынки ставят на слабый доллар.