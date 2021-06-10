МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Курс рубля в четверг вечером уверенно укрепляется относительно доллара и евро, подкрепляемый вышедшей в США макростатистикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.25 мск снижается на 43 копейки, до 71,88 рубля, курс евро — на 64 копейки, до 87,45 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,47% — до 72,56 доллара за баррель.

РЕАКЦИЯ НА СТАТИСТИКУ

Российская валюта в течение основной торговой сессии незначительно прибавляла к основным мировым валютам, но ускорила рост после выхода американской макростатистики. На этих новостях курс российской валюты опустился ниже психологической отметки 72 рубля за доллар.

Так, потребительские цены в США в мае выросли на 5% в годовом выражении, а в месячном исчислении поднялись на 0,6%, сообщило министерство труда страны. Рост потребительских цен в мае в годовом выражении стал рекордным с августа 2008 года, когда показатель составлял 5,4%.

Однако количество обращений за пособиями в США было немного выше ожиданий, отражая относительную слабость рынка труда. Это смягчило эффект от негатива, связанного с высокими темпами инфляции, так как ФРС не раз заявляла, что считает их временными, а восстановление рынка труда — приоритетной целью монетарных стимулов.

"В результате после кратковременного скачка вверх индекс доллара резко снизился, обновив недельный минимум, но затем быстро восстановился, вернувшись к вершине сессии. Однако мировые рынки и нефтяные цены продолжили активно расти. На этом фоне рубль резко повысился, обновив десятимесячный максимум к доллару", — говорит эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

По мнению экспертов, в качестве факторов спроса на рублевые активы продолжают выступать приближение встречи президентов России и США, так как есть надежды, что по итогам саммита появится прогресс в деле улучшения двухсторонних отношений. Кроме того, рубль продолжает укрепляться, реализуя ожидания повышения ставки ЦБ РФ.

Опрошенные РИА Новости аналитики сходятся во мнении, что Банк России из-за разогнавшейся до максимума с 2016 года инфляции в пятницу сделает выбор в пользу резкого повышения ключевой ставки — на 0,5 процентного пункта, до 5,5% годовых.

Положительная динамика российской валюты может быть объяснена совокупностью факторов, говорит старший аналитик "Сбер Управление Активами" Владислав Данилов. Во-первых, положительная конъюнктура на нефтяном рынке (с начала мая цены на нефть Brent прибавили 8%) способствует укреплению рубля. Во-вторых, восстановление экономик после пандемии коронавируса и относительная стабильность ставок американских казначейских облигаций способствуют росту аппетита инвесторов к риску. В-третьих, новости о предстоящей встрече президентов России и США способствуют снижению премии, обусловленной геополитическими рисками.

"И, наконец, рост доходностей ОФЗ сделал российский госдолг более привлекательным для иностранных инвесторов. Так, в мае и июне наблюдался заметный приток нерезидентов в ОФЗ после оттоков в апреле, марте и феврале", — добавил он.

ПРОГНОЗ

На текущий момент факторы поддержки рубля сохраняются, однако они во многом уже учитываются в текущих котировках. Кроме того, вышедшие в четверг данные по инфляции в США за май на уровне 5% (по сравнению с ожиданиями аналитиков на уровне 4,7% и апрельской инфляцией 4,2%) могут вызвать снижение спроса на рискованные активы, что, в свою очередь, может оказать негативное влияние на котировки рубля.

"Мы видим довольно ограниченный потенциал укрепления рубля, который, вероятно, будет находится в диапазоне 71-73 рубля за доллар", — сказал Данилов.

Главным событием для локального рынка в пятницу станет заседание ЦБ РФ. Рубль с лихвой успел отыграть за последние дни ожидаемое ужесточение процентной политики ЦБ, поэтому фактическое решение регулятора, вероятно, уже не окажет заметной поддержки российской валюте. Если риторика ЦБ и вовсе не оправдает ястребиных ожиданий участников рынка, то нельзя исключать локальной просадки российской валюты, считает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.