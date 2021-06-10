МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Биржи США в четверг закрылись ростом основных фондовых индексов на фоне статистики по годовой инфляции в стране, свидетельствуют данные торгов.

На закрытии биржи промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,06%, до 34466,37 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 0,78%, до 14020,33 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,47%, до 4239,30 пункта.

Минтруд США ранее в четверг сообщил, что годовая инфляция в стране в мае ускорилась до 5%, это максимум с 2008 года, прогноз составлял 4,7%. Месячная инфляция составила 0,6% вместо ожидаемых 0,4%. По итогам апреля годовая инфляция в США составляла 4,2%, месячная — 0,8%.

Статистика по рынку труда оказалась слабее прогнозов. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 5 июня снизилось до 376 тысяч при прогнозе в 370 тысяч.