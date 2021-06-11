МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий продажи сложных финансовых продуктов неопытным инвесторам-физлицам. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Высокие доходности ОФЗ начали привлекать инвесторов

Документ запрещает продажу неквалифицированным инвесторам-физлицам сложных финансовых продуктов (структурных облигаций и внебиржевых производных финансовых инструментов) без прохождения обязательного тестирования. Такое тестирование начнется в РФ 1 октября 2021 года, однако некоторые сложные инструменты нельзя будет приобретать до 1 апреля 2022 года.

Финансовые организации, брокеры, инвестиционные советники обязаны будут предоставлять физическому лицу полную и достоверную информацию по сделке и ее возможным рискам. ЦБ сможет ограничивать заключение финансовой организацией договоров с неквалифицированными инвесторами-физлицами при ряде условий.

Это будет возможно, если в течение года финансовая организация неоднократно предоставляла таким инвесторам неполную или недостоверную информацию о финансовом продукте и возможных рисках, заключала договоры с не прошедшими тестирование физлицами или тестирование которых было проведено с нарушениями установленных требований, либо предлагала неквалифицированным инвесторам не предназначенные для них продукты.

А если это создает существенную угрозу правам и законным интересам таких инвесторов, то ЦБ будет вправе обязать финансовую организацию направить неквалифицированным инвесторам безотзывную оферту о приобретении у них за свой счет всего переданного по договору, по которому предоставлялась неполная или недостоверная информация, либо об уступке прав по нему или о его прекращении и возврате денежных средств.