МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Цена на золото в пятницу вечером перешла к снижению за счёт укрепления доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.07 мск августовские фьючерсы на золото снижались в цене на нью-йоркской бирже Comex на 0,54%, или на 10,3 доллара, до 1886,1 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 1,16%, до 28,355 доллара за унцию.

По состоянию на 17.32 мск курс евро снижался до 1,2108 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2169 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 109,8 иены с уровня прошлого закрытия в 109,31 иены.

Укрепление доллара делает золото менее доступным при покупке металла в другой валюте, из-за чего золото дешевеет.

Главным событием для рынков в ближайшие дни будет очередное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США 15-16 июня с учётом того, что годовая инфляция в стране по итогам мая ускорилась до 5%, максимального уровня с августа 2008 года.