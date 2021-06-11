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https://1prime.ru/Financial_market/20210611/833913880.html
"Тинькофф" купил 5% Санкт-Петербургской биржи
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Группа "Тинькофф" (TCS) приобрела у ассоциации "НП РТС" 5% обыкновенных акций Санкт-Петербургской биржи, говорится в сообщении компании. "Тинькофф" приобрел 5% обыкновенных акций... ПРАЙМ, 11.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Группа "Тинькофф" (TCS) приобрела у ассоциации "НП РТС" 5% обыкновенных акций Санкт-Петербургской биржи, говорится в сообщении компании.
"Тинькофф" приобрел 5% обыкновенных акций "Санкт-Петербургская биржа" у ее основного акционера — ассоциации "НП РТС", — сказано в сообщении. Сумма сделки не раскрывается.
Группа в начале июня сообщала, что договорилась о покупке у НП РТС до 7,5% уставного капитала этой биржи.
Санкт-Петербургская биржа — крупнейшая в РФ биржевая площадка, организующая торги акциями международных компаний.