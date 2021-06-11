МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Группа "Тинькофф" (TCS) приобрела у ассоциации "НП РТС" 5% обыкновенных акций Санкт-Петербургской биржи, говорится в сообщении компании.

"Тинькофф" приобрел 5% обыкновенных акций "Санкт-Петербургская биржа" у ее основного акционера — ассоциации "НП РТС", — сказано в сообщении. Сумма сделки не раскрывается.

Группа в начале июня сообщала, что договорилась о покупке у НП РТС до 7,5% уставного капитала этой биржи.

Санкт-Петербургская биржа — крупнейшая в РФ биржевая площадка, организующая торги акциями международных компаний.