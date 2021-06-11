МОСКВА, 11 июн ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос как по итогам пятницы, так и за неделю, в основном благодаря дорогой нефти, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов пятницы вырос на 0,36%, до 3841,53 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,07%, до 1678,57 пункта.

В итоге за всю неделю индекс Мосбиржи прибавил 0,09%, а индекс РТС продемонстрировал более явную положительную динамику (+1,92%), чему помог укрепившийся к доллару рубль.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.00 мск растёт на 39 копеек по отношению к уровню вчерашнего закрытия, до 72,16 рубля, но за неделю рубль к доллару укрепился примерно на 1%.

Курс евро в то же время снижается на 2 копейки, до 87,31 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,36%, до 72,8 доллара за баррель.