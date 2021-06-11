МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос как по итогам пятницы, так и за неделю, в основном благодаря дорогой нефти и в отсутствии внешнего негатива, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов пятницы вырос на 0,36%, до 3841,53 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,07%, до 1678,57 пункта.

В итоге за всю неделю индекс Мосбиржи прибавил 0,09%, а индекс РТС продемонстрировал более явную положительную динамику (+1,92%), чему помог укрепившийся к доллару рубль.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.55 мск растёт на 45 копеек по отношению к уровню вчерашнего закрытия, до 72,22 рубля, но за неделю рубль к доллару укрепился примерно на 1%.

Курс евро в то же время растет на 5 копеек, до 87,38 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent в то же время дорожает на 0,4%, до 72,8 доллара за баррель.

"Российские торговые площадки закрываются в пятницу в "зеленой" зоне. Важнейшим событием сегодня, безусловно, стало решение Банка России по изменению ключевой ставки. Несмотря на решительное повышение на 50 б. п. до 5,50%, данный исход был ожидаем и соответствовал консенсусу аналитиков", — отмечает Артемий Шамшуков из ГК "Финам".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" подорожали на основных торгах на 7,6%. Этому способствовало заявление предправления банка Станислава Близнюка в интервью РИА Новости о том, что TCS считает преждевременным говорить о возобновлении выплаты дивидендов, поскольку капитал может потребоваться на приобретение новых компаний.

"Целый ряд позитивных новостей сегодня связан с другим лидером торгов – НЛМК. Компания утвердила выплату дивидендов за первый квартал 2021 года в размере 7,71 рубля на акцию. Таким образом, дивдоходность выплаты составит около 2,83% от текущих уровней. Также НЛМК завершила реконструкцию Новолипецкого железнодорожного узла. Наконец, компания объявила о планах по сокращению уровня эмиссии CO2 на 3% к 2023 году", — также отмечает Шамшуков.

В итоге акции НЛМК подорожали на 3,23%.

Также в лидерах роста сегодня оказались префы "Мечела" (+2,9%), "Северстали" (+2,34%), "Распадской" (+2,27%), расписки Х5 (+2,02%), а также депозитарные расписки "Русагро" (+1,87%), расписки МD Medical Group (+1,78%), акции ПИКа (+1,71%).

В лидерах падения капитализации – префы "Транснефти" (-3,48%), акции "Белуги" (-2,38%), "Мостотреста" (-2,07%), расписки Mail.Ru (-1,66%), акции "М.Видео" (-1,66%), а также депозитарные расписки "О'Кей" (-1,49%), акции "Новатэка" (-1,2%) и ЛСР (-1,03%).

ПРОГНОЗЫ

"В целом рынок, несмотря на перекупленность, сохраняет настрой на развитие восходящего движения, целями которого могут стать отметки 3910 и 1735 пунктов. Необходимость коррекции, однако, также усиливается. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3790-3890 пунктов", — отмечает Елена Кожухова из компании "Велес капитал".

В начале будущей недели возможна консолидация биржевых индексов, инвесторы будут ждать итогов важных событий 15-16 числа – встречи глав РФ и США, а также заседания ФРС, считает Александр Бахтин из компании "БКС Мир инвестиций".

По его оценкам, индекс Мосбиржи в понедельник будет формироваться в пределах 3760-3860 пунктов.