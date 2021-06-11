МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу не продемонстрировали единой динамики на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" опустилась на 0,65%, до 7,39 доллара, "Новатэка" — на 1,83%, до 215,1 доллара. Бумаги "Лукойла" подешевели на 1,18%, до 90,34 доллара, "Газпрома" — опустились в цене на 0,03%, до 7,66 доллара, а "Газпром нефти" — подорожали на 0,71%, до 28,4 доллара.

Бумаги "Норникеля" выросли в стоимости на 0,06%, до 36,29 доллара. Расписки НЛМК подорожали на 2,88%, до 37,84 доллара. Цена бумаг "Северстали" выросла на 2,13%, до 23,98 доллара.

Стоимость расписок ВТБ поднялась на 0,43%, до 1,41 доллара, Сбербанка — сократилась на 0,74%, до 17,34 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", подскочила на 7,69%, до 79,5 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" выросла на 0,11%, до 8,91 доллара, "Магнита" — опустилась на 0,07%, до 15,25 доллара. Расписки "Ленты" подорожали на 0,29%, до 3,42 доллара.