МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Московская биржа будет работать в обычном режиме 14-18 июня, говорится на сайте торговой площадки. Запахло жареным. Чем грозит миру обвал биткоина

"Московская биржа информирует о регламенте работы рынков в июне 2021 года. 14-18 июня 2021 года являются торговыми днями на всех рынках биржи", — говорится в сообщении..

Биржа обращает внимание, что 14 июня на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения (сделок с расчетами TODAY) и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения.

На фондовом рынке в режимах "Т+" и "Репо с центральным контрагентом (ЦК)", а также на рынке депозитов не будут проводиться расчеты по сделкам в иностранной валюте. Расчеты по сделкам в иностранной валюте на фондовом рынке в режимах торгов без ЦК и на рынке кредитов будут осуществляться в обычном режиме, указывается там же.

"В указанные даты основная часть сотрудников Московской биржи будет работать удаленно для обеспечения задач по поддержке непрерывности торгов, клиринга и расчетов", — говорится в сообщении.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Москве возвращаются ограничения на работу развлекательных центров, детских комнат в торговых центрах и на работу ночных заведений, также неделя с 15 до 20 июня объявлена нерабочей, соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин в субботу. Также всем работодателям рекомендовано перевести не менее 30% сотрудников на удаленку, по возможности, большинство, в особенности тех, кто не вакцинировался.