МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник преимущественно растут в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10.31 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,6%, до 7,34 доллара, "Новатэка" — росла на 0,84%, до 216,9 доллара, "Лукойла" — уменьшалась на 0,5%, до 89,89 доллара. Бумаги "Газпрома" росли в цене на 0,59%, до 7,71 доллара, "Газпром нефти" — на 0,62%, до 28,57 долларов.

Цена расписок "Норникеля" росла на 0,21%, до 36,37 доллара, "Северстали" — на 0,83%, до 24,18 доллара, НЛМК — опускалась на 0,13%, до 37,79 доллара. Российский рынок акций поднимается по основным индексам на растущей нефти

Бумаги ВТБ дешевели на 0,14%, до 1,41 доллара, Сбербанка — дорожали на 0,03%, до 17,34 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снижалась на 1,86%, до 78,02 доллара.

GDR АФК "Система" росли в цене на 0,51%, до 8,96 доллара, "Магнита" — на 0,43%, до 15,31 доллара, "Ленты" — оставались в стоимости на уровне предыдущего закрытия в 3,42 доллара.