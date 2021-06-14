МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос по основным индексам в понедельник на фоне растущих в цене котировок нефти, следует из динамики торгов. Аналитики Bank of America предсказывают дальнейший рост цен на нефть

Рублевый индекс Мосбиржи к 18.57 мск рос на 0,49% — до 3860,18 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,52%, до 1687,37 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 6 копеек, до 72,07 рубля, курс евро растет на 8 копеек, до 87,4 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,8%, до 73,27 доллара за баррель.