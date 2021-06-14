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https://1prime.ru/Financial_market/20210614/833927522.html
Российский рынок акций вырос по основным индексам вслед за нефтью
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Российский рынок акций вырос по основным индексам в понедельник на фоне растущих в цене котировок нефти, следует из динамики торгов. Рублевый индекс Мосбиржи к 18.57 мск рос на... ПРАЙМ, 14.06.2021
биржи, ртс, мосбиржа, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос по основным индексам в понедельник на фоне растущих в цене котировок нефти, следует из динамики торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи к 18.57 мск рос на 0,49% — до 3860,18 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,52%, до 1687,37 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 6 копеек, до 72,07 рубля, курс евро растет на 8 копеек, до 87,4 рубля.
Августовский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,8%, до 73,27 доллара за баррель.