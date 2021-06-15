События в сфере макроэкономики и бизнеса 15 июня
МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 15 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|AUD
|Австралия — Индекс цен на жильё (кв/кв) (1кв2021)
|3%
|5,4% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике
|7:30
|JPY
|Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (май)
|1,1%
|-0,7% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (апрель)
|4,3%
|5,6% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (май)
|-55,8 тыс
|-92,6 тыс (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (апрель)
|84 тыс
|113 тыс (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Уровень безработицы (апрель)
|4,8%
|4,7% (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май)
|0,7%
|0,5%
|9:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май)
|0,1%
|0,3%
|9:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (май)
|0,2%
|0,4%
|11:00
|EUR
|Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май)
|0,4%
|0,0%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Сальдо торгового баланса (апрель)
|15,8 млрд канад. долл
|15:15
|GBP
|Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли
|15:15
|CAD
|Канада — Объём строительства новых домов (май)
|268,6 тыс
|270 тыс
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (май)
|0,7%
|0,5%
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (май)
|-0,8%
|0,2%
|15:30
|USD
|США — Индекс производственной активности NY Empire State (июнь)
|24,3
|22,6
|15:30
|USD
|США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (май)
|0,6%
|0,6%
|15:30
|USD
|США — Объём розничных продаж (м/м) (май)
|0%
|-0,7%
|16:15
|USD
|США — Объём промышленного производства (м/м) (май)
|0,5%
|0,6%
|16:15
|USD
|США — Объем промышленного производства (г/г) (май)
|17,59%
|17:00
|USD
|США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (апрель)
|0,3%
|-0,1%
|17:00
|USD
|США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (апрель)
|0,5%
|23:00
|USD
|США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (апрель)
|262,2 млрд долл
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-2,108 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|19:00
|RUB
|ВВП (квартальный) (г/г) (4кв2020)
|-1,8%
|-1% (прогноз)
|RUB
|АФК Система — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021
|RUB
|Селигдар — ГОСА (реестр закрыт 24.05.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 25.06.2021)
|0,78 (9м2019) + 1,42 (фин) (ао), 2,25 (9м2019) + 0 (фин) (ап) — див-д 2019
|2,55 (9м2020) + 1,95 (фин, рекоменд. СД) (ао, ап) — див-д 2020
|RUB
|Совкомфлот — ГОСА (реестр закрыт 24.05.2021, в заочной форме)
|3,651299225669822 — див-д 2019
|RUB
|МРСК Центра и Приволжья — закрытие реестра для выплаты див-дов 2020 (ГОСА — 01.06.2021)
|0,0163239 (9м2019) — див-д 2019
|0,0259262 — див-д 2020
|RUB
|Роснефть — закрытие реестра для выплаты див-дов 2020 (ГОСА — 01.06.2021)
|15,34 (1П2019) + 18,07 (фин) — див-д 2019
|6,94 — див-д 2020
|RUB
|Абрау-Дюрсо — закрытие реестра для участия в ВОСА (09.07.2021, в заочной форме, о согласии на совершение взаимосвязанных сделок с заинтересованностью общей суммой более 10% балансовой стоимости активов ПАО)
|RUB
|АЛРОСА — СД (долгосрочная программа развития и инвестпрограмма на период 2021-2025)
|RUB
|МОЭК — СД (выборы председателя СД и его заместителя)
|RUB
|Распадская — СД (о согласии на сделки с заинтересованностью)
|RUB
|Ростелеком — СД (о согласии на сделки с заинтересованностью)
https://1prime.ru/Financial_market/20210615/833930595.html