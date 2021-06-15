МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 15 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 AUD Австралия — Индекс цен на жильё (кв/кв) (1кв2021) 3% 5,4% (факт)
4:30 AUD Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике    
7:30 JPY Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (май) 1,1% -0,7% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (апрель) 4,3% 5,6% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (май) -55,8 тыс -92,6 тыс (факт)
9:00 GBP Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (апрель) 84 тыс 113 тыс (факт)
9:00 GBP Великобритания — Уровень безработицы (апрель) 4,8% 4,7% (факт)
9:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май) 0,7% 0,5%
9:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май) 0,1% 0,3%
9:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (май) 0,2% 0,4%
11:00 EUR Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май) 0,4% 0,0%
12:00 EUR Еврозона — Сальдо торгового баланса (апрель) 15,8 млрд канад. долл  
15:15 GBP Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли    
15:15 CAD Канада — Объём строительства новых домов (май) 268,6 тыс 270 тыс
15:30 USD США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (май) 0,7% 0,5%
15:30 USD США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (май) -0,8% 0,2%
15:30 USD США — Индекс производственной активности NY Empire State (июнь) 24,3 22,6
15:30 USD США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (май) 0,6% 0,6%
15:30 USD США — Объём розничных продаж (м/м) (май) 0% -0,7%
16:15 USD США — Объём промышленного производства (м/м) (май) 0,5% 0,6%
16:15 USD США — Объем промышленного производства (г/г) (май) 17,59%  
17:00 USD США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (апрель) 0,3% -0,1%
17:00 USD США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (апрель) 0,5%  
23:00 USD США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (апрель) 262,2 млрд долл  
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -2,108 млн барр  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
19:00 RUB ВВП (квартальный) (г/г) (4кв2020) -1,8% -1% (прогноз)
  RUB АФК Система — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021    
  RUB Селигдар — ГОСА (реестр закрыт 24.05.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 25.06.2021) 0,78 (9м2019) + 1,42 (фин) (ао), 2,25 (9м2019) + 0 (фин) (ап) — див-д 2019 2,55 (9м2020) + 1,95 (фин, рекоменд. СД) (ао, ап) — див-д 2020
  RUB Совкомфлот — ГОСА (реестр закрыт 24.05.2021, в заочной форме) 3,651299225669822 — див-д 2019  
  RUB МРСК Центра и Приволжья — закрытие реестра для выплаты див-дов 2020 (ГОСА — 01.06.2021) 0,0163239 (9м2019) — див-д 2019 0,0259262 — див-д 2020
  RUB Роснефть — закрытие реестра для выплаты див-дов 2020 (ГОСА — 01.06.2021) 15,34 (1П2019) + 18,07 (фин) — див-д 2019 6,94 — див-д 2020
  RUB Абрау-Дюрсо — закрытие реестра для участия в ВОСА (09.07.2021, в заочной форме, о согласии на совершение взаимосвязанных сделок с заинтересованностью общей суммой более 10% балансовой стоимости активов ПАО)    
  RUB АЛРОСА — СД (долгосрочная программа развития и инвестпрограмма на период 2021-2025)    
  RUB МОЭК — СД (выборы председателя СД и его заместителя)    
  RUB Распадская — СД (о согласии на сделки с заинтересованностью)    
  RUB Ростелеком — СД (о согласии на сделки с заинтересованностью)    

 

 