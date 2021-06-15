МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к небольшому снижению по индексу Мосбиржи после позитивного старта торгов, при этом индекс РТС продолжает расти, свидетельствуют данные Московской биржи.

Пандемический трейдинговый бум на Уолл-стрит подходит к концу?

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 16 копеек — до 71,94 рубля, курс евро — на 10 копеек, до 87,3 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,32% — до 73,09 доллара за баррель.