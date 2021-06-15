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https://1prime.ru/Financial_market/20210615/833930902.html
Российский рынок акций перешел к небольшому снижению по индексу Мосбиржи
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Российский рынок акций перешел к небольшому снижению по индексу Мосбиржи после позитивного старта торгов, при этом индекс РТС продолжает расти, свидетельствуют данные Московской... ПРАЙМ, 15.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к небольшому снижению по индексу Мосбиржи после позитивного старта торгов, при этом индекс РТС продолжает расти, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.01 мск вторника снижается на 0,06% — до 3857,93 пункта, долларовый индекс РТС растет на 0,1%, до 1689,17 пункта. На старте торгов индекс Мосбиржи поднимался на 0,11%.
Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 16 копеек — до 71,94 рубля, курс евро — на 10 копеек, до 87,3 рубля.
Августовский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,32% — до 73,09 доллара за баррель.