МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторник разнонаправленно — динамики на биржах США днем ранее была позитивной, при этом индексы Китая и Гонконга потеряли, поскольку появились опасения за отношения между Китаем и странами Запада, свидетельствуют данные торгов. Европейские индексы растут на макроэкономических данных

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,9%, до 3556,56 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,8%, до 2387,91 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,7%, до 28638,53 пункта, южнокорейский KOSPI — поднялся на 0,2%, до 3258,63 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,92%, до 7379,5 пункта, японский Nikkei 225 вырос на 0,96%, до 29441,3 пункта.

Трейдеры обратили внимание на то, что американские индексы завершили торги понедельника в основном в плюсе, при этом индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ обновил максимум закрытия, достигнув 14174,14 пункта. Предыдущее рекордное закрытие индекса было зафиксировано 26 апреля.

"Акции высокотехнологичных компаний особенно хорошо себя показали после роста индекса NASDAQ. Инвесторов также воодушевило недавнее ускорение вакцинации от ковида в Японии", — прокомментировал ход японских торгов агентству Франс Пресс старший технический аналитик Daiwa Securities Эйдзи Киноути (Eiji Kinouchi).

В то же время биржи Китая и Гонконга оказались под давлением после того, как по итогам саммита G7 "семерка" призвала власти Китая соблюдать права человека, особенно в Синьцзяне и Гонконге. Лидеры G7 подчеркнули важность поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе и мирного разрешения региональных проблем, а также выразили обеспокоенность ситуацией в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.