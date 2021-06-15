МОСКВА, 15 июня — Dow Jones/ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США слегка повысились. Инвесторы ждут данные, которые покажут, сколько денег американцы оставили в мае в магазинах, ресторанах и интернете.

Фьючерсы на S&P 500 набрали 0,1%, предвещая возможность завершения с рекордом 13-й сессии за год. Фьючерсы на Nasdaq-100 выросли на 0,2%, указывая на вероятность роста акций технологического сектора после начала торгов.

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"Инвесторы, кажется, чуть больше уверены в том, что ФРС сдержит слово и не изменит позицию, – говорит Эдвард Смит, директор по анализу размещения активов в британской инвестиционной фирме Rathbone Investment Management. – Это значит, что финансовые условия будут относительно благоприятными, и это должно быть хорошей новостью для рынков акций".

В 12.30 по Гринвичу ожидаются данные по расходам американских потребителей за май. Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозирует снижение розничных продаж на фоне снижения продаж автомобилей, сокращения финансовой поддержки потребителей и перенаправления расходов от товаров в сторону услуг.

Себастьян Гэли, макроэкномический стратег Nordea Asset Management, отмечает, что некоторое снижение затрат может быть воспринято рынком как очередной признак того, что американцев не беспокоит рост потребительских цен. "Домохозяйствам не нужно тратить деньги так быстро, потому что они не боятся инфляции", – добавил он.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США сократилась со вчерашних 1,499% до 1,587%.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 вырос на 0,2%. Индекс завершал торги на рекордном уровне семь сессий.

В Японии Nikkei 225 по итогам торгов набрал почти 1%. Южнокорейский Kospi вырос на 0,2%, китайский Shanghai Composite потерял 0,9%, а гонконгский Hang Seng опустился на 0,7%.

— Автор Caitlin Ostroff, caitlin.ostroff@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ