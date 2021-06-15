МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США во вторник снижаются после выхода статистики, при открытии индекс S&P 500 достиг рекордного значения, свидетельствуют данные торгов. Розничные продажи в США в мае упали сильнее прогноза

По состоянию на 16.45 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,27%, до 34301,85 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,1%, до 14159,18 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 уменьшался на 0,06%, до 4253,1 пункта, при этом ранее индекс достигал исторического максимума в 4257,19 пункта.

Во вторник инвесторы обратили внимание на статистику по стране. Объем розничных продаж в США в мае снизился на 1,3% по сравнению с апрелем, аналитики при этом ожидали меньшего снижения, на 0,8%. При этом промпроизводство в мае выросло на 0,8% к предыдущему месяцу,немного больше прогнозов.

Важнейшим событием для мировых рынков на этой неделе станет заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. Аналитики полагают, что регулятор сохранит мягкий курс монетарной политики, трейдеры также ожидают прогнозов по ключевым экономическим показателям в США.

"Инвесторы, похоже, более убеждены в том, что ФРС сделает то, о чем говорила, и оставит свою позицию неизменной. Это должно означать, что у нас будут относительно легкие финансовые условия, и это хорошо скажется на фондовых рынках", — сказал газете Wall Street Journal аналитик Rathbone Investment Management Эдвард Смит (Edward Smith).