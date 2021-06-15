МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 16 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Объём экспорта (г/г) (май) 38% 51,3%
2:50 JPY Япония — Сальдо торгового баланса (май) 253,1 млрд йен -91,2 млрд йен
5:00 CNY Китай — Уровень безработицы 5,3%  
5:00 CNY Китай — Пресс-конференция НБС /Национального бюро статистики Китая/    
9:00 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май) 0,6% 0,3%
9:00 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май) 1,5% 1,8%
9:00 GBP Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (май) 1,2% 1,1%
10:00 CNY Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (май) 19,9% 16,9%
10:00 CNY Китай — Объём промышленного производства (г/г) (май) 9,8% 9%
10:00 CNY Китай — Объем промышленного производства с начала года /YTD/ (г/г) (май) 20,3%  
12:00 EUR Еврозона — Уровень заработной платы (г/г) (1кв2021) 3,5%  
12:40 EUR Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций -0,09%  
15:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (май) -1,3%  
15:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (май) 1,733 млн 1,73 млн
15:30 USD США — Индекс цен на экспорт (м/м) (май) 0,8% 0,8%
15:30 USD США — Объём строительства новых домов (м/м) (май) -9,5%  
15:30 USD США — Объём строительства новых домов (май) 1,569 млн 1,63 млн
15:30 USD США — Индекс цен на импорт (м/м) (май) 0,7% 0,8%
15:30 CAD Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май) 0,5% 0,4%
15:30 CAD Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май) 2,3% 2,4%
15:30 CAD Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май) 0,5% 0,4%
15:30 CAD Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (апрель) 2,8% -0,9%
17:30 USD США — Запасы сырой нефти -5,241 млн барр -3 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 0,165 млн барр  
21:00 USD США — Публикация протоколов Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/    
21:00 USD США — Заявление FOMC    
21:00 USD США — Решение по процентной ставке ФРС 0,25%  
21:30 USD США — Экономические прогнозы FOMC    

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
14:00 мск (13:00 Женева) RUB Встреча Президента России В. Путина с Президентом США Д. Байденом /Женева/    
  RUB АК АЛРОСА — ГОСА (реестр закрыт 23.05.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 04.07.2021) 3,84 (1П2019) + 2,63 (фин) — див-д 2019 3,84 (1П2020) + 9,54 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2020
  RUB КАМАЗ — закрытие реестра для выплаты див-дов 2020 (ГОСА — 04.06.2021) 0 — див-д 2019 0,54 — див-д 2020
  RUB ГМК Норильский никель — СД (вопрос о внесении изменений в состав правления)    