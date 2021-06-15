МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Акции "Алросы" во вторник в очередной раз обновили исторический максимум на ожиданиях игроков рынка щедрых дивидендов компании и на фоне повышения агентством Fitch рейтинга, это позволило ее рыночной капитализации впервые в истории превысить уровень в 1 триллион рублей, следует из данных Московской биржи и мнений опрошенных РИА Новости аналитиков. Эксперт рассказал, что ждет рубль после саммита в Женеве

В начале дня акции "Алросы" поднимались до нового исторического максимума – 141,73 рубля. На пике рыночная капитализация компании составила почти 1,044 триллиона рублей. К 15.29 мск бумаги компании несколько корректируются вниз – на 0,63%.

"Акции "Алросы" последние дни росли при повышении торговой активности, свидетельствующей об интересе крупных игроков к данным бумагам", — замечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.

"Такая динамика определяется приближающейся отсечкой по финальным дивидендам за 2020 год – 9,54 рубля на акцию (6,8% доходность – бумага будет торговаться без дивиденда 1 июля), а также сильной рыночной конъюнктурой", — говорит старший аналитик по металлургическому сектору "Атона" Андрей Лобазов.

ФАКТОРЫ РОСТА

В условиях крепости бизнеса "Алросы" текущую "отсечку" инвесторы могут предпочесть проходить "в бумагах" в расчете на оперативное закрытие постдивидендного разрыва в дальнейшем, не исключает Локтюхов из Промсвязьбанка.

Локтюхов называет еще один фактор роста бумаг: компания продолжает демонстрировать хорошие операционные результаты и фиксировать повышенный спрос на свою продукцию. Российские банки вывезли рекордную с начала года сумму долларов

"Так, компания отметила в своем пресс-релизе, что спрос на ювелирную продукцию в США превысил допандемийные уровни на 30%, в КНР — на 10%. А в Индии в апреле-мае высокий спрос сохранялся, несмотря на всплеск заболеваемости. В целом операционные результаты настраивают на то, что и в середине этого года компания сможет продолжить показывать сильные финансовые результаты и, как следствие, сможет выплатить хорошие промежуточные дивиденды", — поясняет он.

Акции компании "Алроса" отыгрывают позитивную повестку: 14 июня 2021 года, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило рейтинг "Алросы" с уровня "BBВ-" до "BBB", в свою очередь замечает директор по стратегии ИК "Финам". Ярослав Кабаков. Основные факторы повышения рейтинга – это лидирующее положение компании на рынке алмазного сырья и стабильная ценовая стратегия, добавляет он.

ПРОГНОЗЫ

"Алроса" продолжает распродавать свои запасы, которые и так уже находятся на минимальных уровнях (около 12 миллионов карат), а это значит, что дивиденды за 2021 год, скорее всего, будут рекордными с доходностью около 14%", — полагает старший аналитик по металлургическому сектору "Атона" Андрей Лобазов.

"По нашим текущим оценкам, акции "Алросы" уже вышли на уровни, близкие к справедливым. Поэтому мы консервативно смотрим на ее ближайшие перспективы — рассчитываем на переход бумаг перед "отсечкой" к консолидации в зоне 135-140 рублей", — говорит Локтюхов из Промсвязьбанка.