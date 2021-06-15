МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник вечером немного снижается к евро и слегка поднимается к иене на фоне выхода неоднозначной статистики по США, свидетельствуют данные торгов. Эксперт рассказал, что ждет рубль после саммита в Женеве

По состоянию на 18.05 мск курс евро рос до 1,2124 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2118 доллара за евро, курс доллара к иене увеличивался до 110,08 иены с уровня прошлого закрытия в 110,06 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,01%, до 90,52 пункта.

Инвесторы оценивают макроэкономические данные по США. Объем розничных продаж в стране в мае снизился на 1,3% по сравнению с апрелем, аналитики при этом ожидали меньшего снижения, на 0,8%. А промпроизводство в мае, напротив, выросло на 0,8%, что оказалось чуть лучше прогнозов.

Основным событием текущей недели станет двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут опубликованы в среду. Аналитики полагают, что регулятор сохранит мягкий курс монетарной политики. Также участники торгов ожидают прогнозов по ключевым экономическим показателям в США и сигналов относительно инфляции.

Аналитики BofA, чьи прогнозы приводит газета Wall Street Journal, ожидают, что курс доллара должен вырасти позднее в этом году, поскольку Федрезерв США, вероятно, начнет действовать для контроля над уровнем инфляции.

В то же время эксперты отмечают, что краткосрочные прогнозы по доллару остаются негативными из-за нынешнего курса мягкой монетарной политики регулятора.