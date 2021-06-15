МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Цена на золото опускается в цене во вторник вечером, трейдеры ожидают итоги июньской встречи Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Эксперт рассказал, что ждет рубль после саммита в Женеве

По состоянию на 18.14 мск августовские фьючерсы на золото снижались в цене на нью-йоркской бирже Comex на 0,18%, или на 3,45 доллара, до 1862,45 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 1,14%, до 27,718 доллара за унцию.

Трейдеры ожидают итоги двухдневного заседания Федрезерва, которые будут объявлены в среду вечером. Регулятор примет решение по ставке и объявит прогнозы по основным экономическим показателям, а глава ФРС Джером Пауэлл выступит на пресс-конференции. Инвесторы будут ожидать сигналов о возможном ограничении мер поддержки на фоне восстановления экономики.

"Любые признаки более раннего ужесточения на предстоящем заседании могут оказать давление на золото", — приводит агентство Блумберг слова стратега IG Asia Pte Ип Дзюнь Жон (Yeap Jun Rong).

Итоги заседания могут отразиться на курсе доллара, к которому чувствительно золото. Так, укрепление доллара делает золото дешевле, поскольку оно становится менее доступным при покупке металла в другой валюте, и наоборот.