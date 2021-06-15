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https://1prime.ru/Financial_market/20210615/833938448.html
Российский рынок акций упал на ухудшении конъюнктуры площадок США
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Российский рынок акций упал по основным индексам во вторник на фоне ухудшения конъюнктуры американских фондовых площадок, свидетельствуют данные Московской биржи. Рублевый индекс... ПРАЙМ, 15.06.2021
биржи, ртс, мосбиржа, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций упал по основным индексам во вторник на фоне ухудшения конъюнктуры американских фондовых площадок, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вторника упал на 0,98% — до 3822,4 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,31%, до 1665,31 пункта.
В течение торгов индекс Мосбиржи обновил исторический максимум на отметке 3865,2 пункта, РТС – с марта 2012 года (1695,46 пункта).
Американские фондовые индексы вечером теряют 0,3-0,6%.