МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций упал по основным индексам во вторник на фоне ухудшения конъюнктуры американских фондовых площадок, свидетельствуют данные Московской биржи. Эксперт рассказал, что ждет рубль после саммита в Женеве

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вторника упал на 0,98% — до 3822,4 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,31%, до 1665,31 пункта.

В течение торгов индекс Мосбиржи обновил исторический максимум на отметке 3865,2 пункта, РТС – с марта 2012 года (1695,46 пункта).

Американские фондовые индексы вечером теряют 0,3-0,6%.