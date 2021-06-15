МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно снижением стоимости, свидетельствуют данные торговой площадки. Эксперт рассказал, что ждет рубль после саммита в Женеве

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" опустилась на 0,65%, до 7,37 доллара, "Новатэка" — на 0,83%, до 216 долларов. Бумаги "Лукойла" подешевели на 0,44%, до 89,76 доллара, "Газпрома" — на 2,49%, до 7,51 доллара, а "Газпром нефти" — подорожали на 0,52%, до 28,95 доллара.

Бумаги "Норникеля" стали дешевле на 1,18%, их стоимость достигла 35,98 доллара. Расписки НЛМК подешевели на 2,5%, до 36,7 доллара. Цена бумаг "Северстали" уменьшилась на 1,6%, до 23,34 доллара.

Стоимость расписок ВТБ сократилась на 2,84%, до 1,37 доллара, Сбербанка — на 0,75%, до 17,25 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшилась на 3,86%, до 76,16 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" опустилась на 2,1%, до 8,86 доллара, "Магнита" — на 0,16%, до 15,26 доллара. Расписки "Ленты" подорожали на 0,15%, до 3,4 доллара.